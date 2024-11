Berisha flet nga izolimi: Salianji dhe Meta në burgjet e diktakturës, Shqipëria ngeli pa opozitë

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi pak minuta pas burgosjes se aleatit te tij Ilir Meta se vendi po përjeton një dhunë e terror të paparë, kundër opozitës, me qëllimin e vetëm për një Shqipëri pa opozitë.

"Mirëmbrëma dhe përshëndetjet e mia më miqësore, më të ngrohta, mirënjohjen time më të pakufishme, të gjithë ju qëndrestareve dhe qëndrestarëve të pamposhtur, misionareve dhe misionarëve të kauzës së drejtë të çdo shqiptari.

Një përshëndetje të përzemërt sot për të gjithë oratorët e kësaj platforme, tribune, të fjalës së lirë që përcjellim çdo natë, të vërtetat e këtij regjimi antishqiptar.

Përshëndes deputetin Ervin Salianji, në qelitë e burgjeve të diktaturës, aty ku është.

Përshëndes kryetarin e PL-së, Ilir Meta në qelitë e burgjeve të diktaturës.

Të dashur miq! Shqipëria sot ngjet me Ugandën e Mushevinit, ngjet me Tunizinë e Sajedit, me Bjellorusinë e Llukashenkos. Vendi përjeton një dhunë e terror të paparë, në asnjë vend tjetër të Europës, kundër opozitës, me qëllimin e vetëm për një Shqipëri pa opozitë, apo një Shqipëri fasadë opozitë.

Të dashur miq! Sot në Shqipëri ishte për një vizitë presidentja e Komisionit Europian, zonja Ursula Von Der Lyen. Duke i uruar mirëseardhjen dhe falenderimin për këtë vizitë, shtoj se sot Edi Rama në konferencë shtypi, falenderoi presidenten e KE-së, për mbështetjen që ajo dhe Komisioni i ka dhënë procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.

Dhe natyrisht në mënyrë ta padiskutueshme presidentja e Komisionit dhe Komisioni kanë meritën e tyre të pamohueshme dhe meritojnë mirënjohje.

Por miqtë e mi, mos harroni se vetëm një javë më parë, Edi Rama nuk falenderoi zonjën Presidente, Von der Lyen, por falenderoi direkt dikatorin Vladimir Putin.

Edi Rama në konferencë shtypi deklaroi se, vendet e Ballkanit Perëndimor procesin e integrimit duhet të ja dinë për nder dhe të falenderojnë, Vladimir Putinin.

Cilido që mendon se e kishte me shaka, unë dua të them këtu se, Edi Rama me këtë shaka, duke falenderuar xhelatin e kombit ukrainas, Hitlerin e kohës së sotme, dëshmoi se ai ka probleme të thella politike dhe psikike, psikike dhe politike.

Ai desh të thoshte me këtë se në rast se Putini nuk do të sulmonte Ukrainën, ju Bashkimi Europian, nuk do të afronit Ballkanin Perëndimor. Duke mashtruar në këtë mënyrë, ose duke mashtruar në mënyrën më amorale, e vërteta është se BE-ja për Ballkanin Perëndimor ka shpenzuar miliarda e miliarda dhe i ka shpenzuar ato me qëllimin e vetëm që këto vendi të ecin në rrugën e integrimit Europian.

Kështu të pretendosh se ishte Putini ai që i shtyu apo detyroi udhëheqjen perëndimor te BE-së për të afruar vendet e Ballkanit Perëndimor nuk je gjë tjetër veç një bastard që nuk meriton asgjë tjetër, përveç se largimit të menjëhershëm nga pushteti.

Në asnjë vend të botës, një ‘shaka’ e tillë sepse në fakt ai me të do të thoshte atë që theksova më sipër, në asnjë vend të Europës anëtarët e NATO-s që falenderon Putinin sepse për shkak të agresionit të tij e shtyu BE-në të na afrojë ai nuk do të qëndronte as 4 ditë në pushtet.

Ndaj miqtë e mi, le të zotohemi ne se do të ngrihemi me të gjithë përpjekjen tonë dhe këtij bastardi që i falet Putinit ti japim ndëshkimin që meriton", deklaroi Berisha.