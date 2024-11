Kryemadhi: Meta në burg për operacionin tim të mitrës, as në spital s’më erdhi

GJKKO la në fuqi masën e sigurisë detyrim paraqitjeje për deputeten e Partisë së Lirisë Monika Kryemadhi dhe arrest me burg për ish-presidentin Ilir Meta.

Në një deklaratë për mediat Kryemadhi i cilësoi absurditete akuzat e prokurorisë ndaj Ilir Metës, i cili siç tha po mbahet në burg për akuzat e mia.

Ajo tha se për çdo gjë që akuzohet Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje me atë, ndaj i kishte kërkuar avokatit që të kërkonte detyrim paraqitjeje për Metën dhe burg për të.

“Për çdo gjë që akuzohet Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje, CEZ DIA ka nisur në 2018 duke qenë se në 6 vjet hetime nuk kanë pasur asgjë e kanë bashkuar me akuzat për mua. Ishte qesharake kur thanë se Kryemadhi ka hequr mitrën në bashkëpunim me Ilir Metën, as në spital s’më ka ardhur se merrej me reformën në drejtësi. Nuk është problemi që Meta është i rrezikshëm e bëjnë se duan të bëjnë, me urdhër të Ramës”, tha Kryemadhi.