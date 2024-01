Berisha fjalim nga dritarja, paralajmëron demostrata: Drejtësia në dorën e Ramës! Së shpejti…

Ish-kryeministri Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie mbajti tubimin e radhës nga dritarja e banesës në Rrugën e Salës. Në fjalën e mbajtur në tubimin qytetar poshtë banesës së tij, kryetari i PD-së, Sali Berisha deklaroi se Xhorxh Sorosi e shkatërroi sistemin e drejtësisë për ta vendosur në dorën e Edi Ramës.

Berisha tha gjithashtu se, Komisar Sadushin, kërcënoi avoketërit nëse bëjnë rekurse për çështjet që mbrojnë.

“Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më vëllazërore, mirënjohjen dhe nderimin tim më të pakufishëm.

Shpreh sonte dhe njëherë nderimin më të madh për ju, luftëtarë të vërtetë të lirisë, misionarë të një shërbimi historik për Shqipërinë dhe kombin.

Djem dhe vajza, burra dhe gra të kthesës së madhe, të Shqipërisë dhe kombit shqiptar.

Çdo ditë, çdo natë që kaloni dhe manifestoni në Rrugën e Shpresës, ju lartësoheni gjithnjë e më shumë, ngjiteni në Olimpin e idealeve më fisnike të njeriut, ngjiteni në Olimpin e idealeve të lirisë.

Ju dëshmoni përkushtimin tuaj ndaj lirisë, dinjitetit të njeriut.

Keni ardhur nga Gjirokastra, Tepelena, jugu i vendit, keni bërë qindra kilometra dhe me këtë rast dua t’u përshëndes ju përzemërsisht, të përshëndes demokratët e jugut, demokratët shqiptarë kudo ku janë dhe t’i ftoj të ngrihen në këmbë, t’i përgjigjen kësaj ftese të madhe, t’i përgjigjen këtij apeli që buron nga zemrat e mbarë shqiptarëve.

Njëlloj si ju, këtu të bëhemi të gjithë pararendës të Shqipërisë së lirë, të Shqipërisë dinjitoze, të Shqipërisë që meritojnë të rinjtë dhe të rejat, burrat dhe gratë shqiptarë.

Miqtë e mi, çdo ditë duhet të rikujtojmë së bashku fjalën e Abraham Linkolnit, i cili tha në atë kohë se një njeri i vetëm mund të jetë shumicë.

Dhe ky është një mësim i madh i historisë. Shumicë është gjithnjë ai që mbron me guxim kauza të drejta.

Shumicë jeni ju! Sot ju jeni shumica e kombit sepse mbroni me sakrifica dinjitetin tuaj, mbroni lirinë tuaj, mbroni lirinë e shqiptarëve.

A ka mision më të madh se ky? A ka kauzë më të drejtë se sa kjo? Nuk ka shqiptar sot që pranon me vullnet, me dëshirë, një qeveri që grabit votën e qytetarëve, një qeveri, e cila ndërsen bandat për të terrorizuar qytetarët.

Një qeveri, e cila vjedh qytetarët nga mëngjesi gjer në darkë. Nuk ka shqiptar, që i thotë vetes shqiptar, që do një qeveri që boshatis në mënyrën më të pamëshirë Shqipërinë. Por ka shqiptarë që kanë frikë të ngrenë zërin kundër kësaj qeverie.

Ka shqiptarë që kanë frikë të mos i binden bandave që ajo ndërsen kundër tyre. Ka shqiptarë, të cilët ulin kokën, pavarësisht se varfërohen çdo muaj, çdo vit e më shumë. Ka shqiptarë, të cilët ndonëse vendi i tyre tretet para syve të tyre, përsëri nga frika heshtin.

Por ju jeni shembulli i tyre, ju jeni frymëzimi i tyre, ju jeni shumica e vërtetë e kombit.

Ndaj dhe unë u bëj thirrje qytetarëve të frymëzuar nga ju, nga kjo betejë, të bashkohen dhe të ecim të sigurt drejt fitores.

Miqtë e mi. Terrori dhe frika kanë detyruar dhe detyrojnë qindra e mijëra qytetarë të këtij vendi të heshtin, të pajtohen me të keqen më të madhe që ka mbërthyer Shqipërinë pas diktaturës së Enver Hoxhës. Por kjo nuk do të thotë se ata e duan, se ata e pëlqejnë.

Përkundrazi, ata njëlloj si ju, urrejnë Edi Ramën, urrejnë regjimin e tij, urrejnë narkoshtetin dhe duan një Shqipëri normale. Nuk është e largët dita kur unë, së bashku me disa prej jush këtu, ose që nuk janë të pranishëm, protestonim në marshim rrugëve të Tiranës me një qëllim të vetëm, të vrisnim frikën te qytetarët.

Dhe kjo së shpejti do të ndodhë përsëri. Se ju jeni të pamposhtur, sepse ju po mbroni një kauzë të drejtë, se ju po u prini shqiptarëve në një betejë pa kthim kundër diktaturës moniste të krimit, drogës dhe vjedhjeve të shqiptarëve.

Ju jeni mbledhur sot këtu në këtë ditë të ftohtë, në këtë ditë shiu.

Nuk jeni këtu për Sali Berishën, por jeni këtu për misionin e madh të shpëtimit të Shqipërisë, jeni këtu për të frymëzuar shqiptarët në këtë betejë jetike, vendimtare për fatin e kombit, fatin e fëmijëve tanë, fatin e vendit tonë.

Asnjëherë nuk duhet për asnjë moment të heqim dorë nga kauza jonë e drejtë, por duhet ta mbrojmë atë siç po e mbroni ju. Ndaj dhe ftesa ime është së pari për çdo demokrate dhe demokrat, këto janë momente historike për PD-në.

Janë momente në të cilat kjo parti, anëtarët e saj, mbështetësit e saj duhet të vendosin të ngrihen në këmbë si luftëtarë lirie, të ngrihen në këmbë si burra dhe gra që përmbysën diktaturën më të egër staliniste në Shqipëri, për të përmbysur diktaturën e re moniste të krimit.

Apo të ngrihen në këmbë për t’i dalë zot trashëgimisë së tyre të shkëlqyer.

Të ngrihen në këmbë si viganë për të mposhtur diktaturën e re, si vizionarë, si misionarë.

Historia fton të gjithë ata të ngrihen përsëri në këmbë, përndryshe arkivat e saj presin të gjithë ata që do qëndrojnë indiferentë në këtë kohë.

Unë e kuptoj se zhvillimet kanë pasur shpejtësi marramendëse, e kuptoj gjithashtu se kjo e keqe nuk erdhi përnjëherësh, erdhi gradualisht. Por të mos harrojmë, demokrate e demokratë, se ne të cilët kishim misionin historik të përballjes, të mposhtjes së saj, nuk qemë në lartësinë e misionit tonë.

Ajo para syve tanë, u bë çdo ditë e më e madhe, çdo vit e më e keqe.

Së fundmi, pas 14 majit, Edi Rama kaloi në sulm të hapur frontal për asgjësimin e opozitës.

Ju mohoi përfaqësuesve të shqiptarëve të gjitha të drejtat kushtetuese në parlament, i shndërroi ata në qenie fiktive, në fasadë opozitë, për çka përfaqësuesit tuaj nisën një nga betejat më epike, më të jashtëzakonshme në historinë e një parlamenti.

Me mosbindjen e tyre civile, deputetët e opozitës mbrojtën para së gjithash dinjitetin e tyre, dinjitetin e secilit prej jush që votuat për opozitën.

Së dyti, me mosbindjen e tyre, deputetët e opozitës asgjësuan parlamentin e krimit, dëshmuan se cili është parlamenti i Edi Ramës dhe banditëve të tij.

Edi Rama i papërmbajtur në egërsinë e tij ndaj pluralizmit, ndaj opozitës, vendosi të akuzojë pa asnjë fakt, pa asnjë dokument, pa asnjë provë, me mercenarët, me larot e tij në organizatën kriminale që quhet SKAP, kryetarin e PD.

Ta vendosë atë në arrest shtëpie, të barazojë Shqipërinë me Rusinë e Putinit, me Tunizinë, me Mianmarin apo vende të tjera. Asnjë shqiptar që i beson pluralizmit, që i beson lirisë, nuk mund të pranojë, nuk mund të pajtohet me një situatë të tillë.

Por ju jeni guximtarë, ju u ngritët dhe nisët betejën për të frymëzuar të gjithë shqiptarët në rrugën e fitores, në rrugën e lirisë.

Qytetare dhe qytetarë shqiptarë, çdo ditë ju ndiqni lajmet, ndiqni emisionet, ndiqni debatet. Për ne që kemi të freskëta emisionet e viteve të fundit të diktaturës, ju garantoj se dallimi është shumë, shumë, shumë i vogël.

Se kjo propagandë e shpifur, e turpshme, bëjnë gjithçka për të sulmuar, për të fshehur plagët e rënda, problemet madhore të shoqërisë shqiptare dhe për të mbrojtur Edi Ramën, organizatën e tij kriminale që quhet qeveri. Lajmet censurojnë në tërësi problemet madhore të vendit.

Lajmet nuk kanë asnjë lidhjet, as emisionet, me vuajtjet, me shkaqet dhe motivet që i detyrojnë

shqiptarët të braktisin vendin e tyre. Lajmet, edhe njëherë, emisionet, përpiqen të bindin shqiptarët se nuk është Edi Rama dhe banda e tij që qeveris në Shqipëri, por është Sali Berisha dhe opozita ata që qeverisin në këtë vend.

E them këtë sigurisht me dhimbje të madhe, por e them për të pasur ne vetëdijen e plotë sa i madh bëhet misioni juaj i ndriçimit të mendjeve dhe zemrave të shqiptarëve kundër kësaj propagande të shpifur mashtrimi, kundër këtyre tellallëve të regjimit më antishqiptar që ka pasur Shqipëria pas Enver Hoxhës.

Thirrja ime është për intelektualët, ngrihuni kundër këtyre pseudointelektualëve, shërbëtorëve të shpifur të narkodiktaturës dhe narkoregjimit.

Ngrihuni fuqishëm aty ku jeni, aty ku punoni si avoketër të interesave tuaja dhe interesit publik.

Çdo ditë që kalon i përcjell me heshtje, ky regjim bëhet më i rrezikshëm, më toksik për Shqipërinë dhe shqiptarët. U bëj thirrje të rinjve të ngrihen sepse në guximin e tyre është arma e fitores tonë, në ëndrrat e tyre është projekti i Shqipërisë që duam.

Çdo ditë, zhvillimet flasim për abuzime masive të të drejtave të shqiptarëve. Dje lexoja nga 5200 të burgosur, 3200 janë në paraburgim. Imagjinoni miq se ku janë të drejtat e njeriut në këtë vend. I marrin dhe i plasin në qeli sikur të mos ishin njerëz dhe i lënë pa proces gjyqësor sepse shkatërruan sistemin me Xhorxh Sorosin për të vendosur, për të shndërruan drejtësinë në degë ekzekutive.

Komisar Sokol Sadushi kërcënon dje avoketërit, mos sillni rekurse.

Miqtë e mi, në çdo vend të botës, edhe në diktatura, sistemi tre shkallësh i drejtësisë është garanci kushtetuese.

Por pasi krijuan Drejtësinë e Partisë, pasi krijuan drejtësinë si seksion të PS-së, tani nuk kanë më gjykatës, nuk kanë më prokurorë.

Mijëra e mijëra shqiptarë mbahen në burgje sepse nuk ka njeri t’u bëjë dosjen gati, nuk ka njeri të gjykojë ata qindra e mijëra.

Mbi 130 mijë presin në dekada për të mos marrë kurrë vendimin për të drejtat e tyre.

Ky është vetëm njëri aspekt, nga më të shëmtuarit i narkoshtetit.

Por në çdo aspekt ta marrësh, e keqja po ngulitet çdo ditë e më thellë në qenien e kësaj shoqërie dhe të këtij kombi.

Ndaj dhe ju, çdo ditë e më shumë, bëheni më të mëdhenj, shndrisni më shumë në misionin tuaj, në betejën tuaj.

Kështu që shpreh edhe njëherë mirënjohje të pakufishme, besimin e palëkundur se me kauzën tonë të drejtë do fitojmë.

Mos harroni se 3 vjet më parë menduan se opozita shqiptare u ndry në banesën e harresës. Por gabuan. U ngritëm si Feniksi sepse kauza jone ishte dhe është e drejtë.

Përsëri menduan se duke vendosur në arrest shtëpie Sali Berishën, do i jepnin opozitës goditjen vendimtare.

Përsëri u ngritëm si Feniksi dhe kësaj here do ecim të sigurt drejt fitores.

Edi Rama, fundi yt po vjen.

Luftëtarët e lirisë, misionarët e shpresë, shqiptarët do fitojnë, kurse regjimi do përfundojë në kalendat e historisë.”, tha Berisha.

