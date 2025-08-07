“Asnjë rraqe nuk do të jetë më nën qiell të hapur”/ Lirimi i hapësirave publike, Rama: Ka nisur edhe çlirimi i buzërrugëve kombëtare
Sërish sot kryeministri Edi Rama ka vijuar postimet në rrjetet sociale nga aksioni për lirimin e hapësirave publike në vend. Kreu i qeverisë njofton se ka nisur edhe çlirimi i buzërrugëve kombëtare, duke përcaktuar një kufi tërheqjeje të subjekteve.
Sipas tij hapësira buzë dhe përballë akseve kombëtare do të trajtohet “si pjesë të shtëpisë sonë të përbashkët dhe jo si tokë të askujt”
"Ka nisur edhe çlirimi i buzërrugëve kombëtare, duke përcaktuar një kufi tërheqjeje të subjekteve, të cilat njëkohësisht duhet të sigurohen se asnjë rraqe nuk do të jetë më nën qiell të hapur dhe njëkohësisht, sipas kritereve të programit të ri të Rilindja Urbane 2.0 do të kontribuojnë me një sasi gjelbërimi.
Bashkarisht me qeverinë, duke e trajtuar hapësirën buzë e përballë akseve kombëtare si pjesë të shtëpisë sonë të përbashkët dhe jo si tokë të askujt”, shkruan Rama.