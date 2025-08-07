LEXO PA REKLAMA!

Vlora përfshihet sërish nga flakët e mbeturinave! Dyshohet zjarrvënie e qëllimshme

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 16:03
Aktualitet

Zjarri ka përfshirë qytetin e Vlorës, ku mbeturinat janë ndezur sërish në një prej zonave të qytetit.

Tymi i dendur është i dukshëm në shumë lagje, duke shqetësuar banorët dhe rrezikuar shëndetin e tyre.Gjithashtu bëhet me dije se flakët kanë djeguar edhe një eskavatorët që punonte në fushën e mbetjeve.

Kjo është hera e tretë që ndodh një situatë e tillë gjatë këtij viti, ndërsa dyshimet janë se zjarrvënia është e qëllimshme.

 

 

