A do të kandidojë për bashkinë Tiranë përballë Manastirliut? Ja si përgjigjet Paloka
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 19:25
Politikë
Kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Edi Paloka zbuloi sot në emisionin Kjo Javë në News24, nëse do të pranonte që të kandidojë përballë socialistes, Ogerta Manastirliu, për drejtimin e Bashkisë Tiranë.
Ai zbulon se nëse do ia propozonte partia, do e mendonte si mundësi.
Edi Paloka: Unë mund të duket e çuditshme përgjigja, por po të më thonin edhe do ta mendoja, po. Do ta mendoja.
Një garë që në kushtet që jemi, kush do që të jetë kandidati me Ramën nuk ka zgjedhje, por për deri sa ne kemi vendosur të hymë nëpër gara edhe në këto kushte sigurisht dikush do të dali.