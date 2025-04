Vuçiç reagon për arrestimin e 16 serbëve nga policia e Kosovës: Shkuan të vizitonin manastiret e Prizrenit

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç reagoi të dielën për arrestimet e 16 serbëve, mes të cilëve 4 oficerë të strukturave të sigurisë, të kryera në Kosovë gjatë një aksioni policor këtë të dielë.

Vuçiç, i pyetur nga mediat tha se “vetëm sot janë arrestuar 16 persona nga Serbia qendrore në Kosovë dhe Metohi, të cilët kanë shkuar për të vizituar seminarin tonë dhe manastiret tona në rrethinën e Prizrenit.

“Imagjinoni, disa nga ata njerëz janë edhe anëtarë të strukturave të sigurisë.

Dhe pastaj ata gjetën, thotë ai, një thikë dhe një sëpatë të thyer, që shërben, një Zot e di për çfarë, nuk është shumë e qartë se është e përdorur për ndonjë qëllim tjetër privat dhe se është shumë e qartë se është për qëllime private.

Kjo tregon se çfarë lloj terrori kundër serbëve do të vazhdojë, sepse është e rëndësishme vetëm të jeni mbi serbët dhe natyrisht, të gjithë do të heshtin dhe nuk do të thonë asnjë fjalë”, tha Vuçiç.

Ai theksoi se “ne do të vazhdojmë të mbështesim popullin tonë në Kosovë dhe Metohi dhe t’i paralajmërojmë njerëzit që të dinë se nuk po shkojnë në një territor që është nën kontrollin efektiv të njerëzve normalë, por ata që kërkojnë vetëm një arsye të rreme të mjaftueshme për t’i ngacmuar, ngacmuar, arrestuar dhe vrarë.