Një incident ka ndodhur mbrëmjen e së dielës, në Rrugën e Arbrit, ku një automjet ka rrëshkitur nga bora e është përplasur me murin rrethues të një banese.

Ngjarja ka ndodhur në afërsi të fshatit Fshat në Klos.

Rruga e Arbrit mbetet nje nga akset me te veshtira per qarkullim ne rastet e motit te keq me reshje shiu, bore dhe ngrica.