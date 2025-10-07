VIDEO/ Dalin pamjet, momenti kur qëllohet kandidati i BDI-së në Kumanovë
Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 18:58
Kosovë&Rajon
Dalin pamjet e atentatit të sotëm në Kumanovë ndaj kandidatit të BDI-së i cili mbeti i plagosur .
Sic shihet nga pamjet, atentatori i ka zënë pritë, teksa makina me të cilën lëvizte Z.Sh., 43 vjeç, nga fshati
Sllupçan i komunës së Likovës dhe është dërguar për trajtim në spitalin e Kumanovës, bëri të ditur Ministria për Punë të Brendshme në Maqedoninë e Veriut.
BDI-ja njoftoi se, në shenjë solidariteti me të plagosurin dhe për shkak të seriozitetit të kësaj ngjarjeje, partia ka pezulluar të gjitha aktivitetet e planifikuara për sot.