Ish bashkëshorti e kërcënoi se do e hidhte nga dritarja dhe do e MASAKRONTE, aktorja e njohur shokon me deklaratën
Aktorja e njohur, Denise Richards dëshmoi së fundmi kundër ish-bashkëshortit të saj, Aaron Phypers. Dy ish-bashkëshortët morën pjesë në një seancë dëgjimore në lidhje me një urdhër të përkohshëm kufizues që mori Richards. Ndërsa dëshmoi në gjykatë, Richards përmendi abuzimin e dyshuar në martesë.
Ajo pretendoi se Phypers shpesh e kërcënonte se do ta hidhte nga dritarja dhe ballkoni i hotelit dhe me lot në sy deklaroi: “Ai gati sa nuk më vrau”.
Richards shpjegoi gjithashtu se çfarë çoi në ndarjen e tyre, kur i kërkoi Phypers të largohej nga shtëpia e tyre. “Ai u zemërua shumë me mua, ishte i paqëndrueshëm. Në atë kohë, sapo isha shëruar nga një lifting i plotë i fytyrës dhe ende kisha qepje pas veshëve. Ai më kapi për krahësh, më bërtiti dhe më ofendoi, duke më quajtur ‘mashtruese dhe gënjeshtare'”, tha ajo.
“Ishte e vështirë për mua ta pranoja. Ndihesha e frikësuar për të. Jam shumë më e vogël se ai”, tha ajo. Të nesërmen, Phypers dhe babai i tij hynë në dhomën ku po flinte Richards dhe dyshohet se e kërcënuan se do të publikonin foto nudo të saj. Richards pretendon më tej se Phypers e goditi.
Denise thekson se Phypers mohoi ta ketë goditur. Pas kësaj, Richards përshkruan disa incidente dhe goditje të tjera. Ajo pretendon se ai e goditi me dhunë në fytyrë dhe kokë dhe e kërcënoi se do ta vriste. Më vonë pretendoi se Richards e kishte tradhtuar dhe se kishte gjetur mesazhe në telefonin e saj që tregonin tradhtinë e supozuar.