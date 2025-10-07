LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ish bashkëshorti e kërcënoi se do e hidhte nga dritarja dhe do e MASAKRONTE, aktorja e njohur shokon me deklaratën

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 18:34
Showbiz

Ish bashkëshorti e kërcënoi se do e hidhte nga dritarja dhe do e

Aktorja e njohur, Denise Richards dëshmoi së fundmi kundër ish-bashkëshortit të saj, Aaron Phypers. Dy ish-bashkëshortët morën pjesë në një seancë dëgjimore në lidhje me një urdhër të përkohshëm kufizues që mori Richards. Ndërsa dëshmoi në gjykatë, Richards përmendi abuzimin e dyshuar në martesë.

Ajo pretendoi se Phypers shpesh e kërcënonte se do ta hidhte nga dritarja dhe ballkoni i hotelit dhe me lot në sy deklaroi: “Ai gati sa nuk më vrau”.

Richards shpjegoi gjithashtu se çfarë çoi në ndarjen e tyre, kur i kërkoi Phypers të largohej nga shtëpia e tyre. “Ai u zemërua shumë me mua, ishte i paqëndrueshëm. Në atë kohë, sapo isha shëruar nga një lifting i plotë i fytyrës dhe ende kisha qepje pas veshëve. Ai më kapi për krahësh, më bërtiti dhe më ofendoi, duke më quajtur ‘mashtruese dhe gënjeshtare'”, tha ajo.

“Ishte e vështirë për mua ta pranoja. Ndihesha e frikësuar për të. Jam shumë më e vogël se ai”, tha ajo. Të nesërmen, Phypers dhe babai i tij hynë në dhomën ku po flinte Richards dhe dyshohet se e kërcënuan se do të publikonin foto nudo të saj. Richards pretendon më tej se Phypers e goditi.

Denise thekson se Phypers mohoi ta ketë goditur. Pas kësaj, Richards përshkruan disa incidente dhe goditje të tjera. Ajo pretendon se ai e goditi me dhunë në fytyrë dhe kokë dhe e kërcënoi se do ta vriste. Më vonë pretendoi se Richards e kishte tradhtuar dhe se kishte gjetur mesazhe në telefonin e saj që tregonin tradhtinë e supozuar.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion