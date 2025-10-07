LEXO PA REKLAMA!

Ish-kreu i Gardës së Republikës, Gramoz Sako kandidat i PS për Bashkinë e Tepelenës

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 18:27
Politikë

Ish-kreu i Gardës së Republikës, Gramoz Sako kandidat i PS

Partia Socialiste ka vendosur të kandidojë në Tepelenë me Gramoz Sakon për postin e kryetarit të Bashkisë. Sako, i cili njihet në karrierën e tij dhjetëvjeçare si Komandant i Gardës së Republikës, është me origjinë nga Nivica e Tepelenës.

Kandidati surprizë vjen pas dorëzimit të mandatit të kryetarit të bashkisë nga Tërmet Peçi, i cili u bë deputet. 

Drejtuesja e Qarkut, Mirela Kumbaro, ka konfirmuar kandidaturën e tij duke argumentuar se përzgjedhja u bë pa asnjë listë të gjatë kandidatësh nga Tepelena, me synimin për të rritur profilin e Bashkisë dhe për t’i dhënë një energji të re Bashkisë së Tepelenës, për çka thotë se po përjeton një valë të re të rritjes ekonomike nga turizmi malor dhe infrastruktura e përmirësuar rrugore. 

Ndërkohë, Partia Demokratike ka si kandidat kryesor të saj avokatin e njohur vendas, Malo Sadiku. 

