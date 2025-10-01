U kap me drogë dhe armë, reperi i njohur shqiptar kërkon lirinë: Mbaj familjen, kam vajzën 1 vjeçe
“Jam i vetmi mashkull në shtëpi”, ky ishte argumenti që reperi i njohur nga Kosova, Buta, bëri para organit të drejtësisë për të kërkuar më tej lirimin nga paraburgimi.
Ai u paraqit sot në Gjykatën e Ferizajt, teksa po hetohet për akuzat e shitjes së lëndëve narkotike dhe armëmbajtje pa leje.
“Jam i vetmi mashkull në familje dhe kujdesem për nënën 63-vjeçare, vajzën 1 vjeçe si dhe gruan, të cilat pa mua nuk munden t’i kryejnë nevojat bazike”, deklaroi ai.