Ndryshime në Policinë e Shtetit, emërohen dy drejtues të rinj, te Kufiri dhe Trafiqet

Lajmifundit / 1 Tetor 2025, 11:54
Aktualitet

Policia e Shtetit ka bërë ndryshime në nivele drejtuese në strukturat e saj.

Edvin Ndreu është emëruar në detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në qarkun Tiranë.

Ndërkohë, Drejtuesja Silvana Alimadhi, e cila më parë drejtonte këtë strukturë, është transferuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit (DPPSh) dhe është emëruar në detyrën e Shefes së Sektorit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme.

