Reshje bore në këtë shtet të rajonit të Ballkanit

Pjesa veriore e Sllovenisë eshte perfshire mbremjen e djeshme nga reshjet e bores.

Në shumë vende, temperaturat ranë me dhjetë ose më shumë gradë Celsius në pak më shumë se një orë.

Në luginat e larta ne alpe, shiu tashmë është kthyer në borë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndër të tjera borë bie në Rateçe dhe Planicë ku pritet të bjerë 5 deri në 10 centimetra borë./Monitormk

Sinoptikanet kane paralajmeruar ndryshim te motit edhe ne Shqiperi gjate oreve te pasdites me reshje dhe ulje temperaturash.

Cfare ndodh ne vijim

Afrimi dhe ardhja i sistemit të fuqishëm frontal nga veriperëndimi do të shkaktojë përkeqësim dhe destabilizim të fuqishëm të motit gjatë mbrëmjes së diele dhe natën.

Nesër gjatë dites në Kosovë parashihet të mbajë mot me diell dhe vranësira si dhe me fuqizim të erërave jugperëndimore. Pasdite e sidomos në mbrëmje dendësim masiv i vranësirave dhe po ashtu mund të ketë edhe zhvillime të fuqishme konvektive gjatë frontit me rrebeshe shiu me vetëtima dhe bubullimë.

Me ardhjen e frontit erërat do të ndryshojnë drejtim dhe do të fillojnë të fryjnë të fuqishme nga veriu. Shiu shumë shpejt do të bëhet borë në viset kodrinore-malore e ka mundësi që të kemi reshje kalimtare bore edhe në disa vise më të ulëta në territorin e Republikës së Kosovës.

Vende-vende gjatë mbrëmjes dhe natës priten reshje mjaft intensive. Fronti do të jetë shumë potent por kalimtar. Gjatë natës priten reshje shiu e në viset kodrinore-malore reshje bore. Reshje bore nganjëherë mund të ketë edhe në disa vise të ulëta mbidetare. Nuk pritet borë në zonat më të ulëta sidomos në Dukagjin. Edhe aty (në zona të ulëta) ku do të ketë borë do të jetë afatshkurtër

Në Shqipëri, Maqedoninë Veriore, Luginë të Preshevës dhe Mal të Zi nesër pritet të mbajë mot me diell dhe shtim masiv të vranësirave gjatë orëve të pasdites, mbrëmjes dhe natës. Pasdite destabilizim shumë i fuqishëm i motit në Mal të Zi dhe veri të Shqipërisë. Vonë në mbrëmje dhe gjatë natës fronti përfshinë gradualisht viset tjera të Shqipërisë dhe Maqedoninë Veriore. Fronti dhe reshjet do të vijnë duke u dobësuar duke rrugëtuar sa më në jug.

Të hënën ftohtë dhe freskët. Lokalisht ende me reshje shiu, shqote e bore, megjithatë pasdite moti do të ketë tendencë përmirësimi./meteoballkan