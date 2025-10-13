Pse duhet të blini prona në bregdetin e Shqipërisë, të gjitha avantazhet dhe mundësitë reale për fitim
Emigrantët shqiptarë kanë arsye për të investuar në pasuri të paluajtshme në bregdetin e Shqipërisë: çmimet konkurruese, rritja e turizmit dhe potenciali i lartë për fitim nga qiraja e sezonit veror janë ndër përfitimet kryesore.
Avantazhe strategjike të investimit në bregdetin shqiptar
Çmime më të ulëta krahasuar me rajonin - Krahasuar me vende si Kroacia, Greqia apo Mali i Zi, Shqipëria ofron çmime shumë më të favorshme për prona buzë detit, duke e bërë një treg tërheqës për investitorët.
Rritje e vazhdueshme e interesit nga të huajt - Nga viti 2021, janë investuar mbi 1.3 miliardë euro në pasuri të paluajtshme në bregdetin shqiptar, me një rritje të ndjeshme të investimeve të huaja direkte. Kjo tregon besim në treg dhe potencial për vlerësim të pronës.
Turizëm në rritje dhe kërkesë për akomodim - Megjithe problematikat, Shqipëria po shndërrohet në një destinacion turistik të njohur ndërkombëtarisht. Kjo krijon mundësi të shkëlqyera për të gjeneruar të ardhura nga qiraja sezonale, veçanërisht në zonat si Dhërmi, Himarë, Sarandë dhe Ksamil.
Vendndodhje strategjike dhe bukuri natyrore - Bregdeti shqiptar ofron plazhe të pacenuara, ujëra kristal të pastër dhe një trashëgimi kulturore të pasur. Kjo e bën investimin jo vetëm financiarisht të zgjuar, por edhe emocionalisht të vlefshëm për ata që duan të ruajnë një lidhje me atdheun.
Zhvillim i infrastrukturës dhe projekteve luksoze - Zona si Vlora, Himara apo Shengjini e Velipoja, po zhvillohen me projekte moderne që ofrojnë stil jetese të nivelit të lartë, duke tërhequr emigrantë dhe investitorë që kërkojnë cilësi dhe komoditet.
Siguri ligjore dhe lehtësira për blerje nga emigrantët - Legjislacioni shqiptar lejon blerjen e pronave nga shtetas shqiptarë që jetojnë jashtë vendit pa pengesa të mëdha burokratike, duke e bërë procesin më të thjeshtë dhe të sigurt.
Ekspertet me te mire ne tregun shqiptar parashikojne nje tjeter rritje te cmimeve ne bregdet jo vetem si pasoje e aresyeve te renditura me lart, por edhe nga fakti se Shqiperia po perafrohet gjithnje e me shume me tregun e Bashkimit Europian.
"Brenda vitit 2033 trendi i cmimeve ne bregdetin shqiptar eshte drejt 11 mije euro", tha nder te tjera ne nje interviste se fundi per TV Scan, Xhimi Gjoka, nga "Billion G&G Group Real Estate".
Çmimet
Çmimet e pasurive të paluajtshme në bregdetin shqiptar në 2025 variojnë nga rreth 900 € deri në 2,500 € për metër katror, në varësi të zonës, afërsisë me detin dhe tipit të pronës. Saranda dhe Vlora janë më të shtrenjtat, ndërsa Velipoja dhe Lezha ofrojnë çmime më të përballueshme. Pas tyre renditen Golemi, Qerreti, etj.
Durrës
Qendra e qytetit: 1,300 – 1,600 €/m²
Vollga (buzë detit): 1,800 – 2,200 €/m²
Currilat: 1,400 – 1,700 €/m²
Plazhi: 1,200 – 1,500 €/m²
Zona UKD: më të ulëta, rreth 800 – 1,000 €/m²
Lezhë (Shëngjin)
Çmimet mesatare: 900 – 1,200 €/m²
Zonat më afër detit dhe me zhvillim turistik kanë çmime më të larta, por ende mbeten më të përballueshme krahasuar me jugun
Vlorë
Lungomare dhe zona pranë detit: 1,500 – 2,500 €/m²
Zona periferike: 1,000 – 1,300 €/m²
Investimet në infrastrukturë dhe turizëm kanë rritur ndjeshëm vlerën e pronave
Sarandë
Vijë e parë bregdetare: 2,000 – 2,500 €/m²
Zona të brendshme: 1,300 – 1,800 €/m²
Kërkesa e lartë nga të huajt dhe emigrantët ka ndikuar në rritjen e çmimeve
Velipojë
Çmimet mesatare: 800 – 1,100 €/m²
Zona me potencial për zhvillim, por ende më pak e eksploruar nga investitorët e huaj.
Keshille:
Nëse kërkon fitim nga qiraja sezonale, Saranda dhe Vlora janë më të përshtatshme per kerkesen e larte ne muajt e veres dhe cmimet konkuruese. Nëse kërkon pronë për pushime familjare ose investim afatgjatë me buxhet të kufizuar, Lezha dhe Velipoja janë zgjedhje të mençura.
Nese po mendoni te blini nje prone ne Shqiperi, ne qytetet kryesore apo ne bregdet, ne ju sugjerojme te kontaktoni agjencine "Billion G&G Group Real Estate" per ofertat me te mira dhe sugjerimet me te leverdisshme e profesionale ne treg:
E-mail: [email protected]
Cel: +355692033500
Whastapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=355692033500
Të ardhurat nga qiraja sezonale (Airbnb & Booking) në 2025
Sarandë, Ksamil:
Çmim mesatar ditor: 70 – 90 €
Sezoni i lartë: maj – shtator
Avantazh: Kërkesë e lartë nga turistët e huaj
Vlorë:
Çmim mesatar ditor: 65 – 100 €
Avantazh: kthim i lartë nga investimi, sidomos në Lungomare
Durrës (Golem, Currilat):
Çmim mesatar ditor: 55 – 85 €
Avantazh: afër Tiranës, sezon më i gjatë
Lezhë (Shëngjin):
Çmim mesatar ditor: 50 – 85 €
Avantazh: çmime më të ulëta për blerje, por sezon më i shkurtër
Velipojë:
Çmim mesatar ditor: 40 – 60 €
Avantazh: investim me buxhet të ulët, potencial për rritje
Ky artikull u krijua nga Lajmifundit.al bazuar ne informacionet e te dhenat publike te institucioneve shteterore dhe mediave ekonomike ne Shqiperi