Lufta në Ukrainë, Beogradi në hapat e Rusisë, si po ushqehet ideja e “Serbisë së Madhe”

Serbia po përdor agresionin e Rusisë kundër Ukrainës për të ringjallur idenë e Serbisë së Madhe

Serbia po përdor agresionin e Rusisë kundër Ukrainës për të ringjallur idenë e Serbisë së Madhe, ka thënë analisti politik Boris Varga.

“Lufta në Ukrainë ka zgjuar ndjenja revanshiste jo vetëm në Serbi, por edhe në të gjitha republikat ku ekzistonte dhe u mposht ideja e Serbisë së Madhe në fund të viteve 1990, d.m.th. në Bosnjë dhe Hercegovinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Edhe para agresioni kundër Ukrainës, ideja e një Serbie të Madhe u shndërrua në idenë e një ‘bote serbo-ruse’ përmes moderimit rus”, tha Varga

Ai vlerësoi se Rusia nuk mund të shkaktojë një luftë në Ballkanin Perëndimor të ngjashëm me atë të dekadës së fundit të shekullit të 20-të për shkak të, siç tha ai, “shkatërrimit të potencialit ushtarak të Serbisë nga NATO”.

“Por Moska ende mund të krijojë pengesa dhe të provokojë kriza sepse bota serbe po i ofrohet Rusisë, duke e parë modelin e luftës ukrainase si një mundësi potenciale dhe hakmarrje për luftërat e humbura më parë. Ideja e ripërtërirë për Serbinë e Madhe sheh në luftën e Putinit në Ukrainë një model të zgjidhje edhe për çështjen serbe”, tha Varga.

Ai shtoi se që nga fillimi i luftës në Ukrainë, Serbia është parë në botë si një “shtet pro Putinit”, që është një reputacion shumë i keq për integrimin evropian.

“Në Perëndim u publikua fotografia e një partie të djathtë me flamujt rusë, portretet e Putinit dhe simbolin e pushtimit – shkronjën Z. Bota e qytetëruar u trondit dhe ishte e qartë se Serbia nuk ishte pajtuar me e kaluara e afërt, me krimet e saj të luftës dhe se nuk ishte gati për anëtarësim në BE”, tha Varga.

Ai shtoi se askush nuk dëshiron ta shohë Serbinë të izoluar përsëri, pasi përvoja e viteve 1990 ka qenë e hidhur dhe e dhimbshme për të gjitha palët.

“Kjo do të thotë, me shumë gjasa, modeli turk i integrimit evropian për një kohë të gjatë – dasmorët janë këtu, por nuk ka dasmë”. Ky model mund të presë gjithashtu Ukrainën, Moldavinë dhe Gjeorgjinë”, tha Varga.

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, tha ai, po e përdor çështjen e Kosovës dhe marrëdhëniet e tij me Rusinë si mbulesë për negociatat “ngrohtë-ftohtë” me Perëndimin, por edhe për të forcuar autokracinë në Serbi.