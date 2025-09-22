LEXO PA REKLAMA!

Dëshmitari i tretë nga ekipi mbrojtës i Thaçit fillon sot dëshminë në Hagë.

Lajmifundit / 22 Shtator 2025, 08:37
Kosovë&Rajon

Dëshmitari i tretë nga ekipi mbrojtës i Thaçit fillon sot

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, seanca gjyqësore pritet të vazhdojë të hënën me dëshminë e një dëshmitari të tretë, në kuadër të procesit që ndjek ish-presidentin Hashim Thaçi. Ky dëshmitar është një britanik, i thirrur nga mbrojtja e Thaçit, dhe dëshmia e tij do të pasojë atë të Paul Williams, që përfundoi të enjten. Williams, i cili kishte qenë këshilltar i delegacionit të Kosovës në negociatat e Rambujesë, deklaroi se nuk e ndoqi Thaçin si një lider në ato bisedime.

Para Williams, dëshminë e tij e dha James Rubin, ish-ndihmëssekretar amerikan i Shtetit. Rubin, gjatë qëndrimit të tij në Kosovë gjatë luftës, nuk pa asnjë herë një komandë, batalion ose njësi të UÇK-së. Ai përfundoi dëshminë e tij të mërkurën, duke kontribuar në rastin më të madh të gjykatës speciale.

Mbrojtja e Hashim Thaçit ka planifikuar të thërrasë gjithsej 11 dëshmitarë, për të cilët janë parashikuar se do të paraqiten gjatë javëve në vijim. Dëshmitarët e tjerë përfshijnë dy nga mbrojtja e Jakup Krasniqit. Ndërsa mbrojtja e Kadri Veselit dhe Rexhep Selimti ende nuk ka paraqitur dëshmitarë. Seanca e ardhshme pritet të fillojë në orën 09:00.

Kjo proces gjyqësor ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe publikut, duke qenë se njëri nga protagonistët është një nga liderët më të njohur të Kosovës, dhe të dhënat e paraqitura nga dëshmitarët mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në rezultatet e procesit. Të gjitha këto zhvillime janë një reflektim i rëndësishëm i asaj që ndodhi gjatë kohës së luftës dhe pasojave të saj në historinë moderne të Kosovës.

Procesi vazhdon të jetë një moment i rëndësishëm për drejtësinë ndërkombëtare dhe për përcaktimin e rolit të individëve në ngjarjet e asaj periudhe. Të gjithë sytë janë të drejtuar nga Dhomat e Specializuara në Hagë, ku historia e Kosovës përshtatet me drejtësinë dhe përgjegjësinë për krimet e luftës.

