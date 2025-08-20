LEXO PA REKLAMA!

Aksidentohet autobusi me pasagjerë nga Kosova në Gjermani, 30 të lënduar

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 09:43
Kosovë&Rajon

Një autobus me pasagjerë nga Kosova është aksidentuar në Gjermani, ku për pasojë 30 persona kanë mbetur të lënduar.

Sipas të dhënave paraprake, autobusi është përplasur me një kamion teksa ishte rrugës për në Mynih, teksa dy prej të lënduarve raportohet se janë në gjendje të rëndë.

Kamioni, i drejtuar nga një polak 46-vjeçar, që po transportonte perime po udhëtonte drejt Mynihut gjithashtu.

“Autobusi, që transportonte pasagjerë nga Kosova, u përplas me kamionin pavarësisht manovrave të shmangies.

Pjesa e përparme e autobusit u ngjit në kamion dhe pësoi dëme të mëdha”, raportojnë mediat gjermane

