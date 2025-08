Zelensky reagon pas takimit të të dërguarit të posaçëm të SHBA-së me Putin: Rusia mund të pranojë armëpushim...

Në një mesazh drejtuar popullit ukrainas, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia duket “më e gatshme” të vazhdojë me një armëpushim, pas takimit të drejtpërdrejtë që i dërguari amerikan Steve Witkoff pati me presidentin rus, Vladimir Putinin sot në Moskë.

“Presioni që po ushtrohet mbi ta po jep fryte”, theksoi presidenti ukrainas. Megjithatë, ai nuk e fshehu skepticizmin e tij në lidhje me qëllimet ruse, duke vënë në dukje në mënyrë karakteristike: “Gjëja e rëndësishme është të mos mashtrohemi në detaje, as ne, as Shtetet e Bashkuara”.

Tema e takimit Putin-Witkoff u diskutua edhe në bisedën e mëparshme telefonike midis Trump dhe Zelenskyt dhe udhëheqësve evropianë, përfshirë kryeministrin britanik Sir Keir Starmer.