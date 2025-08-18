LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Zelensky pas mbërritjes në Uashington: Mirënjohës për SHBA-të, bashkë me evropianët mund ta detyrojmë Rusinë për një paqe të drejtë

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 08:43
Bota

Zelensky pas mbërritjes në Uashington: Mirënjohës për

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky, mbërriti sot në Uashington për takimin me presidentin Donald Trump. Pas mbërritjes, ai përdori rrjetet sociale për të shprehur mirënjohjen ndaj SHBA-ve dhe partnerëve evropianë për mbështetjen e tyre.

Zelensky theksoi se Rusia duhet të përfundojë luftën që ka nisur dhe shprehu bindjen se bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara dhe Evropën do të detyrojë Moskën të pranojë një paqe të drejtë për Ukrainën.

"Jam mirënjohës. Ne të gjithë ndajmë një dëshirë të fortë për ta përfunduar këtë luftë shpejt dhe me besueshmëri. Paqja duhet të jetë e qëndrueshme. Jam i bindur se ne do ta mbrojmë Ukrainën, do të sigurojmë sigurinë e saj dhe populli ynë do të jetë gjithmonë mirënjohës ndaj Trump, Amerikës dhe çdo partneri për mbështetjen dhe ndihmën e tyre të paçmuar. Rusia duhet ta përfundojë këtë luftë, të cilën e filloi vetë. Dhe shpresoj që forca jonë e përbashkët me Amerikën dhe miqtë tanë evropianë mund ta detyrojë Rusinë të bëjë një paqe të vërtetë.", shkroi ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion