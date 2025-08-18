Parashiimi i motit për 18 gusht/ Ulen temperaturat, ja sa gradë do të shënojë termometri në secilin qytet
Territori shqiptar gjatë orëve të para të mëngjesit dhe mesditës do të ndikohet nga mot i qëndrueshëm, duke sjellë intervale të gjata me diell në vijën bregdetare dhe në ultësirën perëndimore. Në zonat malore do të ketë kalime të lehta vranësirash.
Pasditja dhe mbrëmja do të shoqërohen me shtim të vranësirave në të gjithë vendin, duke rritur ndjeshëm lagështirën në ajër. Në gjysmën lindore të territorit priten rrebeshe afatshkurtra shiu, më të theksuara në verilindje dhe juglindje.
Temperaturat: do të shënojnë rënie, duke luhatur nga 12°C vlera minimale deri në 36°C maksimale në rang vendi.
Era: e lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi deri 30 km/h, ndërsa në brigjet detare dallgëzimi do të arrijë 2 ballë.