Vjedhja e bujshme në Muzeun e Luvrit në Paris, arrestohen dy persona
Dy të dyshuar janë arrestuar gjatë një operacioni policor të zhvilluar të shtunën në mbrëmje, në kuadër të hetimeve për vjedhjen e bizhuterive që ndodhi një javë më parë në Muzeun e Luvrit në Paris.
Sipas mediave franceze, përfshirë Le Parisien, të arrestuarit besohet të jenë pjesë e një bande prej katër personash që vodhi bizhuteritë nga Galeria Apollo duke përdorur një ashensor mallrash.
Artikuj me vlerë të paçmuar u vodhën nga muzeu më i vizituar në botë të dielën e kaluar, kur katër hajdutë me vegla elektrike hynë me forcë në ndërtesë në mes të ditës.
Ministri i Drejtësisë i Francës ka pranuar që atëherë se protokollet e sigurisë “dështuan”, duke e lënë vendin me një “imazh të tmerrshëm”.
Banda thuhet se mbërriti në orën 09:30 (06:30 GMT), pak pasi muzeu u hap për vizitorët.
Të dyshuarit mbërritën me një ashensor mekanik të montuar në automjet për të hyrë në Galerie d’Apollon (Galerinë e Apollonit) nëpërmjet një ballkoni afër lumit Sena.
Fotografitë nga vendi i ngjarjes tregonin shkallët që të çonin në një dritare të katit të parë.
Dy nga hajdutët hynë brenda duke prerë dritaren me mjete elektrike.
Pastaj ata kërcënuan rojet, të cilët evakuuan ambientet dhe prenë xhamin e dy vitrinave që përmbanin bizhuteri.
Një raport paraprak ka zbuluar se një në tre dhoma në zonën e muzeut të bastisur nuk kishte kamera CCTV, sipas mediave franceze.
Policia franceze thotë se hajdutët qëndruan brenda për katër minuta dhe u arratisën me dy skuterë që prisnin jashtë në orën 09:38.
Zyrtarët thanë se masat e sigurisë janë shtrënguar rreth institucioneve kulturore të Francës.