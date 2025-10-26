Aksident në Çërravë të Pogradecit, makina përplas motorin, plagosen dy turistë të huaj
Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 10:21
Aktualitet
Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në fshatin Çërravë, në Pogradec.
Sipas informacioneve të para, një mjet ka përplasur një motor me targa të huaja.
Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur një çift turistësh të huaj, të cilët fatmirësisht nuk kanë dëmtime të rënda.
Në vendngjarje mbërriti policia dhe ambulanca, ku këta të fundit do t’i transportojnë të aksidentuarit drejt spitalit për ndihmë mjekësore.
Nga ana tjetër, policia do të kryejë veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.