Aksident në Laprakë, makina përplas çiftin që udhëtonte me motor dhe një këmbësore
Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:05
Aktualitet
Një aksident rrugor është regjistruar sot në kryeqytetin e Laprakës, ku një automjet tip Benz ka përplasur një person, duke mbajtur një motor të plagosur dy persona.
Sipas të dhënave paraprake, në momentin e aksidentit në motor po udhëtonin një çift, burrë dhe grua, të cilët kanë pësuar dëmtime dhe janë dërguar në spital për ndihmë.
Përplasja përfshiu gjithashtu edhe një këmbësore, e cila ka marrë dëmtime të lehta dhe qëndron nën kujdesin e mjekëve.
Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit.