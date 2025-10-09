LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Laprakë, makina përplas çiftin që udhëtonte me motor dhe një këmbësore

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 16:05
Aktualitet

Një aksident rrugor është regjistruar sot në kryeqytetin e Laprakës, ku një automjet tip Benz ka përplasur një person, duke mbajtur një motor të plagosur dy persona.

Sipas të dhënave paraprake, në momentin e aksidentit në motor po udhëtonin një çift, burrë dhe grua, të cilët kanë pësuar dëmtime dhe janë dërguar në spital për ndihmë.

Përplasja përfshiu gjithashtu edhe një këmbësore, e cila ka marrë dëmtime të lehta dhe qëndron nën kujdesin e mjekëve.

Policia ndodhet në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të sqaruar shkaqet e aksidentit.

