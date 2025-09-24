Vendet e BE-së bien dakord për të zbutur rregullat dhe standardet e cilësisë së ujit
Rrëfimi i Ndryshimeve në Direktivat për Ujin të BE-gjithashtu dhe Kritikave mbi Shëndetin Ekologjik
Më 24 Shtator 2025, vendet anëtare të Bashkimit Evropian nisën një proces të rëndësishëm rreth rregullave të ujit, duke lehtësuar ndjeshëm kufizimet për ndotjen nga kimikatet që vijnë nga barnat. Kjo ndryshim në direktivën e ujit rezultoi në një rritje të lejuar deri në 10 herë të ndotjes kimike në ujërat nëntokësore, në krahasim me propozimin fillestar të Komisionit Evropian.
Një nga shqetësimet kryesore është se vendet anëtare ulën propozimin për të vendosur një kufi të përgjithshëm mbi sasitë e barnave të lejuara, duke përqendruar rregullat në substanca të veçanta dhe duke lënë disa të tjera jashtë rregullave. Të dhënat e raportit të vitit 2025 tregojnë se vetëm 39.5% e ujërave sipërfaqësorë, duke përfshirë lumenjtë, liqenet dhe ujërat bregdetare, arrijnë një “status të mirë ekologjik”, ndërsa rreth 26.8% kanë një “status të mirë kimik”.
Ministri i Mjedisit të Danimarkës, Magnus Heunicke, nën presidencën e Këshillit të BE-së, theksoi nevojën për të arritur një balancë mes mbrojtjes efikase të ambientit akvatic dhe shmangies së barrës shtesë për vendet anëtare. Ndërkohë, eurodeputetja Hildegard Bentele nga grupi i Partisë Popullore Evropiane (EPP) e vlerësoi paketën e arritur si përgjegjëse dhe pragmatike për përmirësimin e cilësisë së ujit në BE.
Megjithatë, disa ligjvënës si Mihal Wiezik nga Sllovakia e shohin ligjin si të papërsosshëm, duke theksuar se nëse nuk ndërmerren veprime tani, kostoja për rikthimin e cilësisë së ujit do të jetë astronomike. Sara Johansson nga Buroja Evropiane për Mjedisin (EEB) shprehu shqetësimin se marrëveshja e arritur është e dobët për shkak të afateve të zgjatura që vendet anëtare i dhanë vetes për të kufizuar ndotjen.
Për të hyrë në fuqi, kjo marrëveshje duhet të marrë miratimin nga Parlamenti Evropian. Thelbi i çështjes mbetet se si të arrihet një balans i lehtë midis mbrojtjes efektive të ujit dhe nevojave të shoqërisë.