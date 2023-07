Vala e të nxehtit, “digjet” Greqia, shpëtohen 1200 fëmijë nga flakët

Vala e të nxehtit të paprecedentë që ka mbërthyer Europën Jugore pritet të arrijë kulmin ditën e sotme, pasi e marta do të jetë dita më e nxehtë me termometrin që pritet të shënojë 47 gradë Celsius në Itali.

Sardenja pritet ti afrohet gjithnjë e më shumë rekordit evropian prej 48,8 gradë Celsius të vendosur në Siçili dy vjet më parë, me pushuesit në ishullin italian që janë paralajmëruar për të nxehtin kërcënues për jetën.

Presidenti i shoqërisë meteorologjike italiane Luca Mercalli tha: “Edhe nëse ai rekord 48,8 gradë Celcius nuk thyhet, ne po shohim një valë të nxehti, gjatësia e së cilës është e paprecedentë”.

Vala e të nxehtit nuk tregon shenja përfundimi, pasi zyrtarët e Organizatës Botërore Meteorologjike parashikojnë se moti ekstrem ka të ngjarë të vazhdojë deri në gusht në disa vende. OKB-ja ka thënë se rekorde të reja të temperaturës janë vendosur tashmë në pjesë të hemisferës veriore.



Ndërkohë, temperaturat e larta janë bërë shkak për zjarre masive në Spanjë, Greqi, Turqi, e së fundmi dhe në masivet pyjore të Zvicrës.

Policia në Zvicër urdhëroi evakuimin e disa fshatrave malore të hënën vonë, pasi zjarri u përhap në një pyll në kantonin e Valais.





Rreth 200 zjarrfikës, ushtria, policia dhe partnerë të tjerë punuan së bashku me helikopterët për të shuar flakët gjatë gjithë pasdites, por pylli vazhdoi të digjej, teksa temperaturat aty i kaluan 30 gradë Celcius.

Ndërkaq, mijëra pushues janë evakuuar nga shtëpitë dhe resortet në Greqi, ku janë regjistruar temperatura deri në 44 gradë Celsius të hënën.

Vatrat e zjarrit që fillimisht u shfaqën në Kouvaras, 30 kilometra larg Athinës, u përhapën me shpejtësi në jug drejt vendpushimeve bregdetare si Lagonisi, Anavyssos dhe Saronida.

Një zjarr i dytë pyjor ka shpërthyer gjithashtu pranë Isthmusit të Korinthit dhe plazhit të Loutraki, i cili ka sjellë edhe më shumë evakuime në perëndim të vendit.



Autoritetet deri më tani kanë shpëtuar 1200 fëmijë nga kampet e pushimeve në zonë, sipas kryebashkiakut të qytetit. Rreth 150 zjarrfikës, shtatë avionë zjarrfikës dhe katër helikopterë raportohet se po luftojnë flakët në dy fronte së bashku me 30 kolegë të shërbimeve të urgjencës nga Rumania.

Shërbimi Grek Zjarrfikës e përshkroi të hënën si një ditë të vështirë me disa zjarre në të gjithë vendin, me skena të pemëve të djegura, makinave dhe shtëpive që sjellin kujtime traumatike për shumë njerëz pasi dhjetëra jetë humbën nga zjarre të ngjashme në 2018.