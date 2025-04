Udhëheqësit evropianë paralajmërojnë lufte tregtare ndërsa Trump përgatitet për shpalljen e tarifave!

Vendet evropiane, përfshirë Italinë dhe Gjermaninë, po paralajmërojnë një "lufte tregtare", përpara njoftimit të tarifave të Donald Trump.

Ndërkohë, kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer thotë se ai nuk përjashton asnjë skenar ndërsa bisedimet tregtare SHBA-MB vazhdojnë dhe po përgatitet për të gjitha mundësit.

Shitësit me pakicë amerikane thonë se janë "nervoz" dhe Bashkimi Evropian po kërcënon me një "përgjigje të fortë". Trump do të përshkruajë planet në Shtëpinë e Bardhë në orën 16:00 EST (21:00 BST) , në atë që ai e ka quajtur "Dita e Çlirimit".

Tarifat janë një taksë për mallrat e importuara nga jashtë dhe është e paqartë se sa lart mund të shkojnë dhe cilat vende mund të synohen.

Trump thotë se tarifat do të trajtojnë tregtinë "e padrejtë" me vendet e tjera, një pikëpamje e ndarë nga disa industri amerikane por analistët paralajmërojnë se tarifat mund të rrisin çmimin global.