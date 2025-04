Valbona Mhilli konfirmon lidhjen me Jozin dhe ‘paktin’ me Laertin...

E ftuar në emisionin “Ndryshe” me Salsano Rrapi dhe Elona Duro ka qenë Valbona Mhilli. Moderatorja dhe ish-banorja e këtij edicioni, u eliminua nga loja gjatë një nominimi kokë më kokë me Laertin, duke përfunduar kështu rrugëtimin e tij në Big Brother.

Ajo bëri një analizë më të hollësishme rreth strategjisë së saj brenda shtëpisë, lojës së banorëve dhe për të dhënë mendimin për situatat më të spikatura gjatë ditëve të fundit në shtëpinë e BBV.

Në lidhje me mbështetjen nga fansat e saj dhe faktin që dy prej tyre madje i kanë kushtuar edhe një këngë, Valbona u shpreh: Tani jam e sigurt që janë duke më ndjekur sepse që mbrëmë që kemi postuar që do të isha këtu. Po si nuk flejnë kurrë ata? Nuk flejnë. I shikoj gjatë gjithë kohës që janë shumë aktiv, më shkruajnë, merrem me çdo detaj.

Më pas, Salsano vendosi të bëjë një rubrikë me katër pyetje, përgjigja e të cilave nga Valbona duhet të jetë ‘po’, ose ‘jo’. Intervista vijoi si më tej:

Salsano: Thonë që ti dhe Laerti e keni lënë të lidheni sapo të dilni nga Big-u?

Valbona: Po!

Salsano: Thonë që ti ke qenë e dashura e Jozit për një vit?

Valbona: Po!

Salsano: Thonë që je lezbike dhe eksperiencën e parë e ke me Livian?

Valbona: Livia, më fal…po!

Salsano: Thonë që po e fitoi Laerti Big-un do të japë gjysmat e lekëve?

Valbona: Po, edhe një po e madhe!