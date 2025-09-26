Trump imponon tarifë prej 100% për disa ilaçe të importuara duke filluar nga 1 tetori
Në një njoftim të rëndësishëm të caktuar për 1 tetor, Presidenti Donald Trump shpalli se ilaçet e njohura me emër tregtar do të përballen me një tarifë prej 100% për importet, përveç rasteve kur kompanitë farmaceutike janë në proces të ndërtimit të fabrikave prodhuese në Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje vjen pas paralajmërimeve të tij të mëparshme për tarifat mbi produktet farmaceutike, të cilat ishin përjashtuar gjatë mandatit të tij të parë.
Trump e sheh këtë masë si një mënyrë për të ndihmuar në rritjen e prodhimit të ilaçeve në SHBA dhe forcimin e zinxhirëve të furnizimit, duke pretenduar gjithashtu se do të ndihmojë në uljen e çmimeve të barnave. Sidoqoftë, ekspertët e industrisë i kanë shprehur dyshimet e tyre në lidhje me efektivitetin e kësaj strategjie për uljen e çmimeve.
Ndërkohë, kompanitë farmaceutike kanë reaguar ndaj kërcënimeve të tarifave me një angazhim për investime të mëdha për ndërtimin dhe zgjerimin e kapaciteteve prodhuese në SHBA, me Eli Lilly që njoftoi ndërtimin e fabrikës së saj për 6.5 miliardë dollarë në Houston, si dhe një tjetër në Richmond për 5 miliardë dollarë. Megjithatë, ndërtimi i këtyre objekteve do të kërkojë kohë, duke theksuar se nuk është e sigurt nëse këto projekte do të ndihmojnë për të shmangur tarifat.
Shoqata PhRMA ka shprehur shqetësim se tarifat që do të aplikohen për ilaçet ndoshta do të shkaktojnë probleme për prodhuesit më të vegjël dhe se kjo masë nuk do të reduktojë varësinë e SHBA-së nga përbërësit e importuar. Trump gjithashtu nuk e përmendi ndikimin e tarifave mbi importet e ilaçeve generike, të cilat mund të ngrejnë shqetësime për mungesat e mundshme në treg.
Në përfundim, Trump shpalli gjithashtu tarifa të tjera, përfshirë 50% për dollapët e kuzhinës dhe tualetit, 30% për mobiljet e tapicera, dhe 25% për kamionët e rëndë prodhuar jashtë SHBA-së, duke e theksuar kështu përkushtimin e tij për “të blerë Amerikan”.