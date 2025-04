Trump i thotë rrethit të brendshëm se Musk do të largohet së shpejti! Si qëndron e vërteta!

Presidenti Donald Trump i ka thënë rrethit të tij të brendshëm, duke përfshirë anëtarët e kabinetit të tij, se Elon Musk do të tërhiqet në javët e ardhshme nga roli i tij aktual si partner qeverisë dhe njeri i Uashingtonit.

Presidenti mbetet i kënaqur me Musk dhe iniciativën e tij të Departamentit të Efikasitetit të Qeverisë, por të dy burrat kanë vendosur ditët e fundit se së shpejti do të jetë koha që Musk të kthehet në bizneset e tij dhe të marrë një rol mbështetës.

Tërheqja e afërt e Musk vjen ndërsa disa të brendshëm të administratës Trump dhe shumë aleatë të jashtëm janë frustruar me paparashikueshmërinë e tij dhe gjithnjë e më shumë e shohin miliarderin si një përgjegjësi politik kur një gjykatës konservator që Musk mbështeti me zë të lartë humbi ofertën e tij për një vend në Gjykatën e Lartë të Wisconsin me 10 pikë.

Sipas mediave amerikane, aksionet e Tesla u rritën deri në 4%, ndërsa deri pak orë më parë kishin rënë deri në 6.4% për shkak të vlerave të ulëta në shitjet globale të automjeteve të kompanisë.

Nga viti i kaluar deri më sot, ajo ka rënë me më shumë se 31%. Aksionet ranë gjithashtu 36% në tremujorin e parë, duke shënuar rënien e tyre më të madhe tremujore që nga viti 2022.