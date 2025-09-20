Trump e Erdogan do takohen në Shtëpinë e Bardhë, me fokus sigurinë rajonale dhe...
Donald Trump ka njoftuar takimin e tij me Rexhep Tajip Erdogan në Shtëpinë e Bardhë më 25 shtator, në një postim në Truth Social.
Presidenti amerikan zbuloi se ai dhe homologu i tij turk po punojnë për shumë marrëveshje tregtare dhe ushtarake.
Midis tyre është marrëveshja për F-16, ndërsa Donald Trump shtoi se do të vazhdojnë të diskutojnë për F-35, për të cilin theksoi se pret një rezultat pozitiv.
“Jam i kënaqur të mirëpres Presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në Shtëpinë e Bardhë më 25 shtator.
Ne po punojmë me Presidentin për shumë marrëveshje tregtare dhe ushtarake, duke përfshirë një blerje në shkallë të gjerë të avionëve Boeing, një marrëveshje të rëndësishme për F-16 dhe vazhdimin e bisedimeve për F-35, të cilat presim të përfundojnë me një rezultat pozitiv. Unë dhe Presidenti Erdogan kemi pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të mirë. Pres me padurim ta shoh më 25!”, shkroi ai.
Presidenti turk gjithashtu reagoi në rrjetet sociale lidhur me takimin e njoftuar nga Trump më 25 shtator në Shtëpinë e Bardhë.
“Gjatë takimit tonë në Shtëpinë e Bardhë me homologun dhe mikun tim të çmuar, Presidentin e Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, do të diskutojmë shumë çështje me aleatin tonë, Shtetet e Bashkuara, me të cilët kemi marrëdhënie të gjera strategjike, kryesisht në tregti, investime dhe industrinë e mbrojtjes.
Unë besoj se takimi që do të kemi me Presidentin Trump do të kontribuojë në përfundimin e luftërave dhe konflikteve në rajonin tonë, brenda kuadrit të vizionit tonë të përbashkët për paqen botërore, dhe do të forcojë më tej bashkëpunimin midis vendeve tona.”