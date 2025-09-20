Mot i kthjellët e vranësira të pakta, PARASHIKIMI për ditën e sotme!
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 08:13
Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.
Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa vranësirat fare të pakta kalimtare në relievet malore në lindje.
Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 8 m/s.
Valëzimi në det do të jetë i forcës 1 ballë.