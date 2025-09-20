LEXO PA REKLAMA!

Mot i kthjellët e vranësira të pakta, PARASHIKIMI për ditën e sotme!

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 08:13
Aktualitet

Ditën e shtunë vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa vranësirat fare të pakta kalimtare në relievet malore në lindje.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 5 m/s, ndërsa përgjatë vijës bregdetare era fiton shpejtësi deri në 8 m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1 ballë.

