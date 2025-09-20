Këmbimi valutor 20 Shtator/ Me sa blihen e shiten monedhat e huaja ditën e sotme
Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 08:22
Në tregun e këmbimit valutor, ditën e sotme (e shtunë, 20 Shtator), një dollar amerikan do të blihet me 82 lekë dhe do të shitet me 83.1 lekë. Euro sot në tregun shqiptar të këmbimit valutor do të blihet me 96.5 lekë dhe do të shitet me 97.3 lekë.
Ndërkohë franga zvicerane do të blihet me 102.8 lekë dhe do të shitet me 104 lekë. Ndërsa paundi britanik do të blihet me 110.2 lekë dhe do të shitet me 111.6 lekë.
Më poshtë, po sjellim të dhënat e këmbimit valutor, për monedhat e huaja: