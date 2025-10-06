LEXO PA REKLAMA!

Tre shkencëtarë fitojnë Çmimin Nobel në Mjekësi, zbuluan se si mbahet nën kontroll sistemi imunitar

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 12:11
Bota

Tre shkencëtarë fitojnë Çmimin Nobel në Mjekësi,

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell dhe Shimon Sakaguchi janë fituesit e Çmimit Nobel në Mjekësi për zbulimet e tyre lidhur me tolerancën periferike imune.


Treshja do të marrë zyrtarisht çmimin, i njohur si Çmimi Nobel në Fiziologji ose Mjekësi, gjatë ceremonisë më 10 dhjetor.

Komiteti i Nobelit njoftoi se çmimi iu akordua për punën e tyre në kuptimin e mënyrës se si sistemi imunitar mbron trupin nga vetë-dëmtimi, duke parandalur që ai të sulmojë indet e shëndetshme të vetë organizmit.

Zbulimet e këtyre tre studiuesve kanë ndihmuar në sqarimin e mekanizmave themelorë që qëndrojnë pas sëmundjeve autoimune, si dhe kanë hapur rrugën për zhvillimin e terapive të reja në trajtimin e këtyre sëmundjeve.

Njoftimi u bë të hënën në Stokholm.

Njoftimet për Çmimet Nobel 2025 kanë nisur të hënën me shpalljen e çmimit për mjekësi nga një panel i Institutit Karolinska në Stokholm.

Zyrtarisht i njohur si Çmimi Nobel në Fiziologji ose Mjekësi, ai është dhënë 115 herë për 229 laureatë nga viti 1901 deri në 2024.

Vitin e kaluar, çmimi u nda mes amerikanëve Victor Ambros dhe Gary Ruvkun për zbulimin e microRNA-ve.

