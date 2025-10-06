LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e 40-vjeçarit në Babrru lihet në burg Arlind Demushi/ Avokati: Nuk donte ta vriste

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 11:51
Aktualitet

Vrasja e 40-vjeçarit në Babrru lihet në burg Arlind Demushi/

Gjykata e Tiranës ka lënë në burg, Arlind Demushin, i cili pak ditë më parë vrau me thikë Hajdar Ismajlgecin në Babrru.

Avokati i tij është shprehur se sherri ka qenë i momentit dhe se Arlind Demushi nuk ka pasur qëllim për ta vrarë.

Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së enjtes. Siç edhe kishin bërë çdo darkë së bashku ata u ulën në një lokal për të pirë por biseda mes tyre mori tjetër rrjedhë.


Një fjalë jo etike përdorur ndaj gruas së mikut që i kishte hapur dyert e shtëpisë bëri që Arlind Demushi të humbasë arsyen dhe ta qëllojë me thikë mikun e tij Hajdar Ismailgeci duke e lënë të vdekur në vend.

Pasi e pa të pa jetë e braktisi në rrugë dhe tentoi të arratisej duke u fshehur në një banesë në Durrës ku edhe u arrestua nga policia.

Kanë qenë banorët e zonës ata që sinjalizuan policinë për personin e pajetë pranë shkollës Azem Hajdari në Babrru. Pamjet e kamerave të sigurisë në zonë dhe dëshmitë e banorëve që treguan për lëvizjet e 38 vjeçarit të përgjakur nëpër lagje çuan në identifikimin e shpejtë të tij dhe më pas vënien në pranga.

