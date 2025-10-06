LEXO PA REKLAMA!

“Liridona Ademaj u vra nga një distancë 2-5 centimetra”/ Mjeku ligjor tregon detaje tronditëse në përballjen me Naim Murselin

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 11:59
"Liridona Ademaj u vra nga një distancë 2-5 centimetra"/

Të hënën, në Gjykatën Themelore të Prishtinës ka dëshmuar Naim Uka, mjeku ligjor që kreu autopsinë e Lirdona Ademajt.

Ekspertiza e tij ka treguar se Liridona u vra nga një distancë 2-5 centimetra.

“Gjatë ekzaminimit të plagës hyrëse kemi konstatuar përreth vrimës hyrëse prezencën e faktorëve plotësues të qitjes të cilët kanë shkaktuar djegien lëkurore me prezencë të grimcave të barutit dhe në bazë të këtyre provave mjekoligjore është konstatuar se distanca e qitje sillet prej 2 deri në 5 cm”, ka deklaruar mjeku ligjor, që po ashtu ka përjashtuar çdo mundësi të vetëvrasjes.

