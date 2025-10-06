Dhunuan policin gjatë detyrës/ Lihet në burg njëri nga djemtë e Valbona Selimllarit, tjetri në ‘detyrim paraqitje’
Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Deni Selimllarin, djalin e Valbona Selimllarit, i cili pak ditë më parë dhunoi një efektiv policie së bashku me vëllanë.
Ky i fundit, është lënë në masën ‘detyrim paraqitje’ nga Gjykata.
Ata u arrestuan në orët e para të mëngjesit të 4 tetorit.
Ata goditën për shkak të detyrës një efektiv policie, ndërsa kur janë shoqëruar në ambientet e dhomave të shoqërimit të Komisariatit të Policisë Nr. 2, kanë thyer kamerën e sigurisë dhe kanë dëmtuar derën e dhomës së shoqërimit.
Gjithashtu, sipas policisë, ata kanë kanosur edhe punonjësit e policisë që ndodheshin në këto ambiente.