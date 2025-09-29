Tragjedi në Gjermani! Burri vret bashkëshorten dhe fëmijët, më pas vetvritet
Një burrë në Oldenburg, qëlloi partneren e tij dhe dy fëmijët e mitur, një djalë nëntëvjeçar dhe një vajzë, përpara se t’i merrte jetën vetes.
Incidenti i përgjakshëm ndodhi në mesditë të së hënës në një ndërtesë banimi. Pasi fqinjët telefonuan, policia gjeti katër trupa në shtëpi, raporton Bild.
Arma u gjet pranë viktimave. Motivet e sulmuesit mbeten të panjohura. Hetimi i policisë është duke vazhduar.