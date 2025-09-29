LEXO PA REKLAMA!

Tragjedi në Gjermani! Burri vret bashkëshorten dhe fëmijët, më pas vetvritet

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 21:06
Tragjedi në Gjermani! Burri vret bashkëshorten dhe fëmijët,

Një burrë në Oldenburg,  qëlloi partneren e tij dhe dy fëmijët e mitur, një djalë nëntëvjeçar dhe një vajzë, përpara se t’i merrte jetën vetes.

Incidenti i përgjakshëm ndodhi në mesditë të së hënës në një ndërtesë banimi. Pasi fqinjët telefonuan, policia gjeti katër trupa në shtëpi,  raporton Bild.

Arma u gjet pranë viktimave. Motivet e sulmuesit mbeten të panjohura. Hetimi i policisë është duke vazhduar.

