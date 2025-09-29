Nga 12 tetori rregulla të reja të hyrje-daljeve në BE, s’ka më vula në pasaportë. Policia e Kosovës del me njoftim
Policia e Kosovës ka dalë me njoftim për rregullat e reja të hyrje/daljeve në BE prej datës, 12 tetor 2025.
Nga 12 Tetori 2025 hyn në fuqi Entry/Exit System (EES) – një sistem i ri digjital për regjistrimin e hyrjes dhe daljes në zonën e BE, njofton policia.
“Vlen për të gjithë shtetasit jo-BE që udhëtojnë drejt Evropës.
Nuk ka më vula në pasaportë – gjithçka digjitale. Regjistrohen automatikisht hyrjet/daljet, gjurmët e gishtërinjve dhe fotografia”, thuhet në njoftim.