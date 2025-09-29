Aksidenti i katërfishtë në Vlorë, një pasagjere e plagosur
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 20:51
Aktualitet
Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme, rreth orës 19:50, në rrugën “Gjergj Kastrioti” në Vlorë.
Në ngjarje janë përfshirë katër automjete: një Mercedes Benz, një Toyota, një Audi dhe një tjetër automjet i parkuar.
Drejtuesi i mjetit Mercedes Benz, Mane Xhelaj, 27 vjeç, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit.
Ndërkohë, drejtuesi i Toyotës, Gerisian Gjishti, 29 vjeç, ka rezultuar negativ në testin e alkoolit.
Në këtë mjet udhëtonte si pasagjere 21-vjeçarja S.Hasa, e cila pas aksidentit është dërguar në spital dhe është shtruar për mjekim.
Top Channel