Aksidenti i katërfishtë në Vlorë, një pasagjere e plagosur

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 20:51
Aktualitet

Aksidenti i katërfishtë në Vlorë, një pasagjere e

Një aksident rrugor është regjistruar mbrëmjen e sotme, rreth orës 19:50, në rrugën “Gjergj Kastrioti” në Vlorë.

Në ngjarje janë përfshirë katër automjete: një Mercedes Benz, një Toyota, një Audi dhe një tjetër automjet i parkuar.

Drejtuesi i mjetit Mercedes Benz, Mane Xhelaj, 27 vjeç, ka rezultuar pozitiv në testin e alkoolit.

Ndërkohë, drejtuesi i Toyotës, Gerisian Gjishti, 29 vjeç, ka rezultuar negativ në testin e alkoolit.

Në këtë mjet udhëtonte si pasagjere 21-vjeçarja S.Hasa, e cila pas aksidentit është dërguar në spital dhe është shtruar për mjekim.

