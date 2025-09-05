Tragjedi/ Autobusi në Sri Lanka rrëzohet nga një shkëmb 300 metra i lartë, humbin jetën 15 persona, 16 plagosen
Pesëmbëdhjetë persona kanë humbur jetën në Sri Lanka, pasi një autobus pasagjerësh doli nga një shkëmb 300 metra i lartë. Një zëdhënës i policisë tha se 16 persona të tjerë janë plagosur, përfshirë pesë fëmijë.
Aksidenti ndodhi në një rrugë malore pranë qytetit Wellawaya, rreth 280 km në lindje të kryeqytetit Colombo, të enjten në mbrëmje. Zëdhënësi tha se një hetim fillestar i policisë ka zbuluar se autobusi po udhëtonte me shpejtësi të lartë kur shoferi i tij humbi kontrollin. Ai shtoi se autobusi u përplas me një automjet tjetër dhe me kangjellat mbrojtëse të rrugës, përpara se të rrëzohej nga shkëmbi, shkruan Sky News.
Pamjet televizive lokale treguan autobusin e dëmtuar rëndë në fund të greminës, ndërsa ekipet e shpëtimit, përfshirë ushtarë, oficerë policie dhe vullnetarë , nxorën të plagosurit gjatë gjithë natës.
Aksidentet vdekjeprurëse me autobusë janë të zakonshme në Sri Lanka , veçanërisht në rajonet malore të vendit ishullor, shpesh për shkak të rrugëve të ngushta dhe të mirëmbajtura dobët, si dhe drejtimit të pakujdesshëm të automjeteve