Rol te vrasja e Fatbardh Licit, GJKKO i zgjat burgimin ish-të dashurës së Safet Bajrit
Gjykata e Posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për të zgjatur me 3 muaj të tjerë masën e sigurisë “arrest në burg” për Eria Agon, ish-të dashurën e Safet Bajrit. 31-vjeçarja po hetohet nga SPAK për përfshirje në vrasjen e Fatbardh Liçit në vitin 2018 në Shkodër, krim për të cilin SPAK akuzon Safet dhe Behar Bajrin, si edhe Astmer Bilalin.
Ago qëndron në paraburgim prej muajit shkurt të këtij viti, si e dyshuar për “përkrahje të autorit të krimit”. Prokuroria e Posaçme ka ngritur dyshime se ajo ka larguar nga Shkodra Astmer Bilalin pas ekzekutimit të Liçit, përmes një mjeti tip “Mercedes”, që është fiksuar nga një kamerë sigurie në qytetin verior.
Në përfundim të afatit 6-mujor të paraburgimit, SPAK ka kërkuar zgjatje në kohë për shkak të mospërfundimit të veprimeve hetimore, kërkesë që ka bindur gjykatën.
Sipas vendimit të gjyqtarit të posaçëm Erion Çela, afati i paraburgimit për Agon është shtyrë deri më 26 nëntor 2025. Gjatë seancës gjyqësore, përmes avokatit Erion Kullolli, Ago ka kërkuar lirim nga qelia. Avokati ka pretenduar se nuk provohet që klientja e tij të ketë qenë në Shkodër ditën e vrasjes së Fatbardh Liçit, e aq më pak të ketë pasur dijeni për ndonjë veprim të paligjshëm të të njohurve të saj.
Eria Ago, e njohur si modele dhe fituese e një konkursi bukurie, u prangos pak ditë pas arrestimit të Safet Bajrit. Sipas SPAK, ditën e vrasjes së Fatbardh Liçit, Ago ka udhëtuar nga Tirana drejt Shkodrës në shoqërinë e Safet Bajrit dhe Astmer Bilalit.
Pas krimit, Safet Rustemi (Bajri) ka qëndruar në Shkodër, ndërsa Astmer Bilali dyshohet se është larguar drejt kryeqytetit bashkë me Eria Agon.