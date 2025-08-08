LEXO PA REKLAMA!

Trafik droge në shtëpi, arrestohet gjyshja 41-vjeçare në Napoli, polici u shtir si klient

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 09:51
Bota

Trafik droge në shtëpi, arrestohet gjyshja 41-vjeçare në

Një grua 41-vjeçare është arrestuar në Napoli nga karabinierët për trafik droge, pasi e kishte kthyer apartamentin ku jetonte me katër fëmijët, nusen 19-vjeçare dhe nipin 2-vjeçar, në një qendër shitjeje të kokainës.

Mediat italiane raportojnë se 41-vjeçarja, e cila drejtohej biznesin nga apartamenti, ka bashkëshortin në burg. Gjatë kontrollit në banesë, policia sekuestruar 26 doza kokaine të fortë, 510 euro para cash dhe një peshore për matjen e drogës.

Apartamenti ishte i blinduar me shufra të salduara dhe ishte i mbikëqyrur nga kamera sigurie, duke e bërë më të vështirë hyrjen e palëve të paautorizuara.

Policia ndërhyri pasi një prej oficerëve u fut si klient i fshehtë. Pas disa ditësh vëzhgimi të hyrjeve dhe daljeve të klientëve, oficeri gjeti momentin e duhur për të ndërhyrë. Kur djalit 16-vjeçar të gruas iu dha leja të hynte në apartament me një paketë me kroasanë për mëngjes, polici u prezantua si klient. Në momentin që gjyshja hapi derën për të lejuar të birin të hyjë, nisi ndërhyrja e policisë.

Autoritetet kanë njoftuar shërbimet sociale për praninë e të miturve në ambientet e trafikut të drogës dhe po vazhdojnë hetimet për rastin.

