Si të humbasësh peshë duke ecur! Këshillat për një rezultat sa më të shpejtë…
Për të mbajtur një trup të shëndetshëm mënyrat e duhura janë vetëm dy, aktiviteti i vazhdueshëm fizik dhe regjimi i mirë ushiqmor. Nëse i respektoni këto të dyja në përditëshmëri me siguri nuk do të shqetësoheni kurrë për peshën tuaj. Gjithësesi shumica e njerëzve çdo vit nisin regjime të ndryshme për të humbur kilogramë apo për të mbajtur trupin në formë. Një nga format më popullore dhe të lehta për ta bërë këtë është ecja në përditshmëri. Të gjithë ecin dhe procesi nuk është aspak i vështirë, por ka disa truke të vogla të cilat mund t’i përdorni për ta bërë më efikas.
Hapat që duhet të ndiqni:
Si fillim kini parasysh që duhet të ecni të paktën 10 mijë hapa në ditë në mënyrë që të mbani një trup të shëndetshëm e të tresni më mirë ushqimet. Ndërsa për të humbur shpejt kilogramët e tepërt vetëm duke ecur si fillim duhet të ndryshoni ritmet. Mundohuni të kombinoni të ecurën e shpejtë me atë të ngadaltën për disa minuta rradhazi. Në 10 minutat e para nisni me ecje të ngadaltë në mënyrë që të ngrohni muskujt. Pas kësaj kohe shpejtoni hapin sa të mundesni për 30 sekonda e më pas ngadalësoni sërish. Bëjeni këtë që të rregulloni frymëmarrjen dhe përsëriteni për të paktën 9 herë si cikël të vazhdueshëm. Pas muajit të parë të kësaj rutine ecje do të shikoni ndryshime të trupit dhe mendjes tuaj.
Efektet e ecjes në shëndet
Ekspertët thonë se mjaftojnë 30 minuta ecje në ditë për të ulur shanset e shfaqjes së sëmundjeve kardiovaskulare, forcuar kockat, ulur rrezikun e obezitetit, kancerit, diabetit dhe kolesterolit të lartë. Përveç kësaj luftoni natyralisht stresin, ankthin dhe simptomat e depresionit. Ecja ofron përfitime të jashtëzakonshme në shëndet por edhe tek humori. Kur ecja është e rregullt ajo modifikon sistemin nervor në një mënyrë të tillë që njeriu ka më pak zemërim brenda vetes.