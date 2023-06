Tjetër tragjedi në det, të paktën 30 emigrantë dyshohet se janë mbytur pranë ishujve Kanarie në Spanjë

Më shumë se 30 emigrantë mund të kenë vdekur pasi varka e tyre u mbyt në Oqeanin Atlantik pranë Ishujve Kanarie, kanë thënë dy organizata bamirëse. Walking Borders dhe Alarm Phone thanë se varka mbante rreth 60 persona.

Autoritetet spanjolle thanë se punonjësit e shpëtimit gjetën trupat e një të mituri dhe një burri dhe shpëtuan 24 persona të tjerë, por nuk e dinin se sa njerëz ishin në bord.

Incidenti vendos një shqyrtim të ri mbi reagimin e Evropës ndaj migracionit, pasi një varkë u mbyt jashtë Greqisë javën e kaluar.

Helena Maleno Garzon, nga Walking Borders, tha se 39 persona ishin mbytur, duke përfshirë katër gra dhe një foshnjë, ndërsa Alarm Phone tha se 35 persona ishin të zhdukur. Të dyja organizatat monitorojnë varkat e emigrantëve dhe marrin telefonata nga njerëzit në bord ose të afërmit e tyre.

Anija u mbyt rreth 100 milje (160 km) në jug-lindje të Gran Canaria të mërkurën.

“Është torturë të kesh 60 njerëz, përfshirë gjashtë gra dhe një foshnjë, që presin për më shumë se 12 orë shpëtim në një gomone të dobët që mund të fundoset”, tha zonja Garzon.

Një anije spanjolle e shërbimit të shpëtimit, Guardamar Caliope, ishte vetëm rreth një orë larg nga gomonia të martën në mbrëmje, raportoi Reuters, duke cituar agjencinë shtetërore spanjolle të lajmeve EFE.

Anija nuk e ndihmoi gomonen sepse operacioni ishte marrë përsipër nga zyrtarët marokenë, të cilët dërguan një varkë patrullimi që mbërriti të mërkurën në mëngjes, 10 orë pasi ishte pikasur nga një aeroplan shpëtues spanjoll, raporton Reuters.

BBC i ka dërguar një kërkesë për koment ministrisë së brendshme të Marokut.

Angel Victor Torres, udhëheqësi i rajonit të Ishujve Kanarie, e përshkroi incidentin si një “tragjedi” dhe i bëri thirrje Bashkimit Evropian të krijojë një politikë migracioni që “ofron përgjigje të koordinuara dhe mbështetëse” për çështjen e migrimit.



Edhe pse jashtë bregut perëndimor të Afrikës, Ishujt Kanarie janë pjesë e Spanjës dhe shumë emigrantë udhëtojnë nga Afrika në arkipelag me shpresën për të arritur në Evropën kontinentale.

Rruga e migrimit Afrikë Perëndimore-Atlantik konsiderohet si një nga më vdekjeprurësit në botë, dhe të paktën 543 emigrantë vdiqën ose u zhdukën në atë udhëtim në vitin 2022, sipas Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit (IOM) të OKB-së.

IOM tha se kishte 45 mbytje anijesh në rrugë gjatë asaj periudhe, por pranoi se shifra është “ndoshta e nënvlerësuar” sepse të dhënat janë të pakta dhe të paplota.

Shumica e atyre që bëjnë udhëtimin janë nga Maroku, Mali, Senegali, Bregu i Fildishtë dhe pjesë të tjera të Afrikës Sub-Sahariane, tha ai.

Më vete, autoritetet spanjolle shpëtuan gjithashtu më shumë se 160 njerëz nga tre varka të tjera pranë ishujve Lanzarote dhe Gran Canaria gjatë natës të mërkurën dhe të enjten në mëngjes.

Lajmi vjen pasi një varkë me emigrantë me qindra njerëz u mbyt në brigjet greke javën e kaluar, me të paktën 78 të vdekur, megjithëse dyshohet se shumë të tjerë janë mbytur.

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut thotë se deri në 500 persona janë ende të zhdukur dhe BBC ka marrë prova që hedhin dyshime mbi rrëfimin e rojës bregdetare greke për atë që ndodhi. Roja bregdetare pretendon se anija ishte në një kurs për në Itali dhe nuk kishte nevojë për shpëtim.