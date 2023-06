Emri/ Pas Enrique Inglesias dhe Ricky Martin, një tjetër artist i famshëm vjen në Shqipëri

Dy yjet e muzikës latine, Enrique Inglesias dhe Ricky Martin do të vijnë për të performuar për herë të parë në Tiranë.

Enrique do të performojë me 30 qershor në kryeqytetin e shqipërisë, ndërsa Ricky me 20 korrik.

Mirëpo pas këtyre dy këngëtarëve të njohur një tjetër artist me famë botërore do të vizitojë Shqipërinë për të dhuruar një performancë live.

Bëhet fjalë për Dj dhe producentin e njohur, Martin Garrix, i cili do vijë në Shqipëri nga mesi i muajit gusht.