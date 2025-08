Të enjten diskutohet plani ushtarak për pushtimin e Gazës, Hezbollahu kërcënon Izraelin: Po sulmove Libanin, raketat bien mbi ty!

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu do të diskutojë planet e pushtimit të Gazës me kabinetin brenda 48 orësh, konkretisht të enjten. Më herët sot, Netanyahu mbajti një takim të kufizuar sigurie tre-orësh, ku peshoi opsionet në territor – shih postimin tonë të orës 16:54.

Kjo ndodhi përpara një takimi të plotë të kabinetit të sigurisë, të cilin transmetuesi izraelit Channel 12 thotë se do të zhvillohet të enjten. Raportet sugjerojnë se takimi do të fillojë në orën 18:00 (ora 16:00 sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar).

Në themel të gjithë kësaj është vendimi i raportuar i Netanyahut për të vazhduar me një pushtim të plotë të Gazës.

Në një zhvillim përtej Gazës, por ende shumë të lidhur me luftën, shefi i Hezbollahut e ka kërcënuar drejtpërdrejt Izraelin. Kreu i Hezbollahut, Naim Qassem, kërcënoi drejtpërdrejt Izraelin për herë të parë pas disa muajsh në një fjalim televiziv të martën, duke thënë se raketat do të binin mbi të nëse ai do të rifillonte një luftë të gjerë në Liban.

Komentet e tij erdhën ndërsa kabineti i Libanit u mblodh për të diskutuar fatin e arsenalit të Hezbollahut, pasi Uashingtoni u bëri presion zyrtarëve libanezë që të angazhohen për çarmatosjen e grupit të mbështetur nga Irani dhe mes frikës se Izraeli mund të intensifikojë sulmet nëse nuk e bën këtë.