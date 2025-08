Trageti me 150 udhëtarë ngec në brigjet e Evias, panik dhe frikë fundosjeje! Evakuime me varka

Një traget me 150 udhëtarë në bordin e tij ka pësuar avari dhe ka ngecur në tokë të thatë në brigjet e Evias në Greqi. Ngjarja raportohet se ka ndodhur në Nea Stira, teksa pasagjerët po zbriten me urgjencë me varka e jelekë shpëtimi, pasi ka frikë e panik për një fundosje.

Mjeti lundrues paraprakisht njoftohet se kishte një rrjedhje të vogël uji. Në bord janë edhe 9 anëtarë të ekuipazhit. Trageti operonte në itinerarin nga Nea Stira në Agia Marina, teksa ngeci sot pasdite (5 gusht) në bregun e Glaros, afërsisht dhjetë minuta pas nisjes së tij nga porti.

Sipas informacioneve, trageti "Panagia Paravouniotissa" mbante 105 pasagjerë dhe 9 anëtarë të ekuipazhit dhe ata janë në gjendje të mirë shëndetësore. Operacioni i transferimit të tyre filloi menjëherë me ndihmën e anijeve private dhe pasagjerët u transportuan të sigurt në portin e Nea Stira, raportoi media greke.

Tre anije të Rojës Bregdetare, anije private dhe një anije tjetër që transportonte pasagjerë nxituan në vendngjarje për të ndihmuar në proces.

"Nuk na u dhanë udhëzime, askush nuk na informoi, i gjetëm vetë jelekët e shpëtimit nën sedilje", theksoi një pasagjer, duke folur për Mega, dhe shtoi: "e kuptuam manovrën e kapitenit dhe më pas ramë në një hendek. Kur erdhi momenti i evakuimit, kapiteni tha nëpërmjet altoparlantëve, "zbritni dhe hipni në varka".