“Tarifat e Trump, të pajustifikuara”, reagojnë keq Spanja, Zvicra dhe Norvegjia: Janë të dëmshme!

Tarifat amerikane të shpallura nga Donald Trump po shkaktojnë reagime të forta në shumë shtete në botë.

Spanja, Zvicra dhe Norvegjia janë disa nga shtetet që kanë reaguar ndaj tarifave të SHBA, duke thënë se janë të dëmshme dhe të pajustifikuara.

Lobi kryesor i biznesit i Zvicrës, një vend mbi të cilin u vendosën tarifa 31%, hodhi poshtë lëvizjet e presidentit amerikan, ndërsa qeveria e vendit theksoi rëndësinë e respektimit të ligjit ndërkombëtar.



Lobi i biznesit Economiesuisse tha se nuk kishte arsye të vlefshme për tarifat amerikane, duke vënë në dukje se Zvicra ka hequr tarifat industriale që nga fillimi i vitit 2024 dhe tashmë ka tarifa më të ulëta të importit se SHBA.

“Përshkallëzimi i sotëm në politikën tregtare është një barrë serioze për industrinë e eksporteve zvicerane”, tha Economiesuisse, duke i quajtur tarifat “të dëmshme dhe të pajustifikuara”.

Synimi i Donald Trump është të zvogëlojë deficitin tregtar amerikan, ndërkohë që Zvicra ka një suficit të konsiderueshëm. Sipas lobit të biznesit zviceran, nëse përfshihen shërbimet, tregtia mes dy vendeve është pothuajse e balancuar.

Organizata gjithashtu vuri në dukje se produktet farmaceutike nuk preken nga urdhri ekzekutiv i Trump i 2 prillit. Kimikatet dhe farmaceutikët përbënin më shumë se gjysmën e eksporteve zvicerane në SHBA në vitin 2024, sipas të dhënave të qeverisë zvicerane.

Norvegjia kërkon negociata me SHBA

Norvegjia, produktet e së cilës janë goditur me tarifa prej 15%, do të kërkojë të negociojë me Shtetet e Bashkuara, tha sot kryeministri norvegjez.

“Është një lajm i keq, është shumë serioz”, tha Jonas Stere, duke shtuar se ka një hapje për negociata.

Norvegjia, e cila nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, ka thënë se do t’i bëjë presion zyrtarëve evropianë që të bëjnë politikë për të parandaluar atë që e quajti skenarin më të keq, në të cilin eksportet norvegjeze në Evropë do të ndikoheshin negativisht nga një përgjigje e BE-së ndaj tarifave të SHBA-së. Stere tha se do të drejtonte një delegacion në Bruksel të hënën për t’u takuar me Presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe zyrtarë të tjerë.

Spanja kërkon masa për të mbrojtur bizneset dhe konsumatorët

Ministri spanjoll i Ekonomisë Carlos Cuerpo tha të martën se qeveria e vendit është e gatshme të marrë masa për të mbrojtur kompanitë dhe konsumatorët spanjollë nga efektet e tarifave të reja të shpallura nga presidenti amerikan Donald Trump.

Tarifat e reja janë “të padrejta dhe të pajustifikuara”, tha ai.

BE-ja dëshiron të negociojë për të shmangur një luftë tregtare, megjithëse duhet të hakmerret nëse nuk ka vend për negociata, tha Cuerpo.