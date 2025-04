Si nëpër filma! Shqiptari fut në kurth dhe rrëmben për disa orë gruan në mes të rrugës!

Një shqiptar nga Kosova është arrestuar përsëri nga karabinierët në Padova, pasi akuzohet për rrëmbimin pas futjes në kurth dhe më pas përdhunimit për 2 orë me radhë në apartamentin e tij të një gruaje shqiptare.

36-vjeçari sapo ishte liruar nga burgu, ku kishte vuajtur edhe një dënim me 10 muaj izolim, për krime pronësie, teksa skeda e tij në Polici ishte e tejmbushur me krime të shumta dhe i cilësuar siperson me rrezikshmëri. Sipas hetimeve dhe rrëfimit të të dëmtuarës, personi në fjalë që nuk e njihte më parë, e ka telefonuar duke i thënë se “kishte një lajm të rëndësishëm që lidhej me djalin e saj 18-vjeçar. E bindur për të dalë në rrugë, ajo u detyrua më pas nga burri që ta ndiqte në një apartament në lagjen ‘Palestro’.

Aty e ka kërcënuar me një armë që mbante në brez. Nga aty e dërgoi në një apartament tjetër, ku abuzoi seksualisht për dy orë. Pasi shpëtoi nga duart e tij, e reja vrapoi në rrugë, ku u ndihmua nga shoferi i një makine. Më pas ka depozituar denoncimin në Komisariat.

Lokalizimi dhe arrestimi i tij ishte i shpejtë, informon media italiane. Policia tha se 36-vjeçari kosovar, tashmë i njohur për policinë për krime të shumta, përfshirë vjedhjen, rezistimin e një zyrtari publik dhe emigracionin ilegal, doli nga burgu të premten e kaluar, më 11 prill, nga “Due Palazzi”, ku kishte vuajtur dënimin me 10 muaj për krime pronësie.

Tani ai po mbahet në burgun e qarkut, në dispozicion të autoriteteve gjyqësore, me akuza edhe më të rënda.